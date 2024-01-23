Зрительница сорванного полицией концерта Zero People, обвиненная в нападении на омоновца, получила условный срок

Ленинский суд Петербурга вынес приговор Наталье Артемовой, которую в ноябре задержали за драку с омоновцем в клубе «Космонавт» на сорванном полицией концерте группы Zero People.

Как пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга, Артемовой назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Женщину признали виновной в «применении насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК) и «оскорблении представителя власти» (статья 319 УК).

По версии следствия, обвиняемая нанесла омоновцу, который собирался вывести ее из клуба, «не менее одного удара ладонью в область головы и руки и не менее одного удара ногой по бедру», а также «публично и неприлично высказалась в адрес сотрудника».

Подсудимая признала свою вину. «Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству. Я всячески помогала следствию, помогаю благотворительным фондам, как волонтер помогаю . Подавала ходатайство о сообщении мне адреса потерпевшего, чтобы компенсировать вред. Я прошу, умоляю суд дать мне шанс не калечить свою жизнь и исправиться без лишения свободы. Лишение меня свободы просто убьет моих пожилых родителей», — заявляла она в прениях по уголовному делу.

Концерт Zero People (сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина) должен был пройти в петербургском клубе «Космонавт» 9 ноября 2023 года, однако за несколько минут до начала его сорвали сотрудники ОМОН. Перед выступлением на Zero People писали доносы участники патриотического движения «Зов народа», утверждавшие, что музыканты не поддерживают российское вторжение в Украину.

После сорванного концерта в сети появились «покаянные» ролики с участниками Zero People. «На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против , ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России», — заявил в видео вокалист Zero People и Animal ДжаZ Александр Красовицкий.