Кошкам осужденного активиста Грегори Винтера нашли новых хозяев. Он опасался, что может не дожить до освобождения, и раздавал животных

Девяти кошкам вологодского правозащитника Грегори Винтера, которого суд приговорил к трем годам колонии по делу о «фейках» об армии, нашли новых хозяев. Об этом изданию «Новая вкладка» рассказали близкие Винтера.

Активист из Череповца начал искать новый дом своим питомцам, которых подбирал на улице в тяжелом состоянии и о которых заботился несколько лет, когда на него завели уголовное дело. Поводом для преследования Винтера стал его комментарий во «ВКонтакте» о погибших мирных жителях Бучи и восемь репостов об обстреле драмтеатра в Мариуполе.

У активиста диагностирован диабет, из-за чего он опасался, что может погибнуть в колонии без необходимых лекарств, а о его кошках некому будет заботиться. Накануне приговора Винтер даже написал обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил разрешить ему эвтаназию в случае назначения реального срока.

«Пожалуй, судьба кошек стала единственным светлым пятном во всей этой истории — после нашей публикации и публикаций наших коллег в России нашлось множество людей, готовых или взять кошек себе, или оказать помощь в их транспортировке», — пишет «Новая вкладка», первой рассказавшая, что активист пристраивает животных.

Как сообщили «Новой вкладке» близкие Винтера, на момент вынесения приговора у них оставалось семь животных. Одну кошку почти сразу забрали. «По поводу остальных уже есть договоренность, и в ближайшее время они поедут в Подмосковье, где их ждут новые хозяева», — пишет издание.

Грегори Винтер — бывший глава регионального отделения движения «За права человека». Он известен, в частности, борьбой против вырубки Пуловского леса.

18 января Череповецкий городской суд приговорил правозащитника Грегори Винтера к трем годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии.

«Мемориал» признал Винтера политическим заключенным.

Что Винтер рассказывал о своих кошках

«Лысуха — отличная мышеловка, а Вася может работать сторожевым котом» Активиста Григория Винтера судят за «фейки» о российской армии. Он опасается, что из-за болезни может уже не выйти на свободу, — и ищет новый дом для своих девяти кошек

Что Винтер рассказывал о своих кошках

«Лысуха — отличная мышеловка, а Вася может работать сторожевым котом» Активиста Григория Винтера судят за «фейки» о российской армии. Он опасается, что из-за болезни может уже не выйти на свободу, — и ищет новый дом для своих девяти кошек