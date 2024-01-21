The Wall Street Journal: США, Египет и Катар предложили новый план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С ним не согласна ни одна из воюющих сторон

США, Египет и Катар предложили новый план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, в рамках которого ХАМАС освободит заложников, а Израиль выведет свои войска с территории сектора Газа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах.

По данным издания, новое предложение предусматривает несколько этапов, которые предлагается реализовать за 90 дней. На первом этапе стороны должны договориться о прекращении огня, после чего ХАМАС отпустит всех заложников из числа гражданских в обмен на освобождение нескольких сотен палестинских заключенных. В то же время Израиль должен будет вывести свои войска из населенных пунктов сектора Газа, прекратить наблюдение с дронов, а также не препятствовать свободному передвижению в анклаве и удвоить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор.

На втором этапе ХАМАС должен освободить женщин-военнослужащих и вернуть Израилю тела погибших в обмен на палестинских заключенных. На третьем этапе боевики должны отпустить всех израильских военнослужащих и мужчин боеспособного возраста, в то время как Израиль должен вывести часть своих войск из сектора Газа.

Также обсуждается создание фонда для восстановления Газы и гарантии безопасности для политического руководства ХАМАС, отметили собеседники издания.

Заключительный этап плана предусматривает переговоры о постоянном прекращении огня, нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также возобновление процесса создания палестинского государства, заявили египетские чиновники.

WSJ пишет, что с условиями плана не согласилась ни одна из сторон конфликта. Однако собеседники издания отметили, что Израиль и ХАМАС хотя бы продемонстрировали готовность к переговорам. Ожидается, что они возобновятся в Каире в ближайшие дни, уточняет издание.

Боевики движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240 человек. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем вошла на палестинскую территорию, начав наземную операцию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа с начала войны погибли более 25 тысяч человек.

Позднее Израиль и ХАМАС договорились о временном перемирии, которое действовало с 24 ноября по 1 декабря. В рамках соглашения боевики освободили 105 заложников, в том числе более 20 граждан других стран, а Израиль выпустил из тюрем более 200 палестинцев.

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