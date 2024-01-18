«Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу». Российские журналисты призвали освободить сотрудников СМИ, задержанных в Бишкеке

Российские журналисты выпустили обращение, в котором призвали остановить преследование журналистов независимых изданий Кыргызстана. Письмо подписали 50 журналистов и отдельных медиа.

Авторы обращения заявили, что власти Кыргызстана «развернули широкомасштабные репрессии против свободной журналистики»: 15 января в редакции портала 24.kg прошли обыски по обвинению в «пропаганде войны», а на следующий день задержали 11 журналистов из различных расследовательских проектов, которых арестовали по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам».

«Нынешний арест сразу 11 журналистов по обвинению в „призывах к массовым беспорядкам“ подтвердил худшие опасения: власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу и выбрали в качестве оружия репрессии. И конечно, подобные репрессии — демонстрация всем, кто решит заниматься расследовательской журналистикой в Кыргызстане, что есть темы, которыми заниматься нельзя. Это серьезнейший удар по свободе слова в стране, где этот институт был одним из самых крепких в Центральной Азии», — говорится в обращении.

Подписавшие письмо заявили, что «журналисты не должны сидеть в тюрьме за свою работу». Они призвали демократические страны начать дипломатические контакты, чтобы как можно скорее освободить журналистов и прекратить уголовные дела против них.

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