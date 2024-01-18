США нанесли четвертую серию ударов по объектам хуситов в Йемене

США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене, сообщает пресс-служба американского Центрального командования США.

В ведомстве заявили, что поздно вечером 17 января нанесли удары по 14 целям — ракетам, подготовленным к атакам на суда в Красном море. Они были установлены на рельсах для запуска и потому «представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США».

«[Они] могли быть запущены в любой момент, что и заставило американские вооруженные силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защитить самих себя», — говорится в заявлении.

CNN сообщает, что удары наносились ракетами Tomahawk, запущенными с американских военных кораблей, и отмечает, что это уже четвертый менее чем за неделю удар США по связанным с хуситами целям.

С осени 2023 года йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») начали регулярно нападать на морские суда в Красном море. В середине ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем. В движении свои действия назвали ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

В декабре крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами из-за нападений хуситов.

10 января Минобороны Великобритании сообщило, что эсминцы британского флота совместно с американскими кораблями отразили крупнейшую за последнее время атаку хуситов в Красном море. На следующий день США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

17 января власти США сообщили, что движение «Ансар Аллах» было внесено в глобальный список террористов в связи с их атаками на вооруженные силы страны и международные морские суда в Красном море.

Читайте также

Кто такие хуситы? Почему США и Великобритания решили их бомбить? И при чем тут война Израиля и ХАМАС? Отвечаем на важные вопросы об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Очень коротко

Читайте также

Кто такие хуситы? Почему США и Великобритания решили их бомбить? И при чем тут война Израиля и ХАМАС? Отвечаем на важные вопросы об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Очень коротко