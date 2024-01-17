На Дмитрия Быкова составили протокол об участии в «нежелательной» организации

В отношении писателя Дмитрия Быкова составлен протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Административное дело поступило на рассмотрение Никулинского суда Москвы, обратила внимание «Медиазона».

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. Административная статья предусматривает штраф от пяти до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение может грозить уголовная ответственность.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское вторжение в Украину. В июле 2022 года Минюст РФ включил Быкова в реестр «иностранных агентов». В 2022-2023 годах Никулинский суд дважды штрафовал Быкова на 10 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в публикациях в соцсетях.

В декабре 2023 года издательство АСТ объявило о прекращении выпуска книг Дмитрия Быкова и Бориса Акунина в России. Это произошло после того, как писатели в разговоре с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом сказали о своей поддержке Украины.

Подробнее читайте здесь

Борис Акунин и Дмитрий Быков в разговоре с прокремлевскими «пранкерами» заявили, что поддерживают Украину Издательство АСТ прекратило выпускать их книги, а магазины — продавать. Акунин попрощался с читателями

Подробнее читайте здесь

Борис Акунин и Дмитрий Быков в разговоре с прокремлевскими «пранкерами» заявили, что поддерживают Украину Издательство АСТ прекратило выпускать их книги, а магазины — продавать. Акунин попрощался с читателями