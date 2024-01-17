Белгород поделят на секторы для оперативного устранения последствий украинских обстрелов

Белгород, который после начала полномасштабного российского вторжения в Украину часто подвергается обстрелам ВСУ, поделят на секторы, чтобы более оперативно ликвидировать последствия военных ударов. Об этом объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам встречи с руководителями крупных строительных компаний города.

По словам чиновника, за каждым сектором Белгорода будут закреплены заранее определенные строительные бригады, которые будут заниматься восстановительными работами. Все бригады будут заранее оснащены необходимыми материалами и оборудованием.

Для восстановительных работ разработали единый регламент и их среднюю стоимость. Согласно регламенту, на ликвидацию последствий обстрелов после поступления сигнала отводится 10-12 часов. «В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ — усиливаем бригады строителей», — пишет Гладков в своем телеграм-канале.

«Конечно, пусть лучше нам это никогда не пригодится, однако мы должны быть всегда готовы к любым сценариям», — добавил губернатор.

30 декабря Белгород подвергся самому сильному обстрелу за все время войны России с Украиной. В результате атаки погибли 25 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести. На этом фоне в городе несколько дней не работали крупные торговые центры, а остановки общественного транспорта стали укреплять бетонными блоками и мешками с песком. В городе продлили зимние школьные каникулы, а жителям предложили эвакуироваться.