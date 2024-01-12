Суд вынес первый приговор по делу о стрельбе в ижевской школе, где погибли 18 человек. Директор охранного предприятия получил три года условно

Октябрьский районный суд Ижевска приговорил фигуранта дела о стрельбе в ижевской школе, 52-летнего бывшего директора частного охранного предприятия «Щит» Алексея Злобина к трем годам условно с испытательным сроком в три года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, его признали виновным по статьям об оказании услуг, не отвечающих безопасности (часть 1 статьи 238 УК) и о поддельных платежных документах (часть 1 статьи 187 УК).

Суд постановил, что Злобин не обеспечил должный пропускной режим на входе в школу, что поставило под угрозу безопасность учеников и сотрудников. Как уточняет «Интерфакс», заключив договор на охрану школы, глава предприятия, в том числе, допустил к работе пожилых охранников, которые не могли выполнять свои обязанности в силу возраста и состояния здоровья.

Кроме того, Злобина обвинили в подделке платежных документов о переводе 500 тысяч рублей. В сообщении суда не уточняется, что это были за переводы, однако «Интерфакс» пишет, что Злобин сделал фиктивные платежки о поступлении денег на счет своего предприятия и отнес их в банк.

В судебном заседании Злобин признал вину в подделке платежек, но не признал вину по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. При вынесении решения суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Злобина несовершеннолетних детей, состояние его здоровья и сотрудничество со следствием.

Алексея Злобина задержали 28 сентября 2022 года — спустя два дня после стрельбы в ижевской школе. Его отправили под домашний арест, позже суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

26 сентября 2022 года бывший ученик ижевской школы № 88 пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. Погибли 18 человек, среди которых было 11 детей, ранения получили 23 человека, в числе которых были 22 ребенка. Стрелявший после нападения покончил с собой.

В тот же день Следственный комитет раскрыл личность нападавшего и сообщил, что это Артем Казанцев 1988 года рождения. По данным телеграм-канала Shot, при обыске в его квартире нашли предсмертную записку, в которой говорилось, что он готовился к массовому убийству более года. Его соседи рассказывали, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

После стрельбы в ижевской школе СК возбудил уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и возбуждении ненависти либо вражды. Дело против Злобина возбудили отдельно уже после его задержания.

О нападении на школу в Ижевске

В ижевской школе убиты 17 человек. Среди погибших — 11 детей Нападавший покончил с собой

О нападении на школу в Ижевске

В ижевской школе убиты 17 человек. Среди погибших — 11 детей Нападавший покончил с собой