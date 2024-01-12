Росавиация запретила гражданским лайнерам полеты над Йеменом

Росавиация запретила гражданским самолетам использовать воздушное пространство над Йеменом «в связи с возникшими рисками для безопасности полетов», говорится в сообщении ведомства.

Использовать небо над Йеменом запрещено в том числе для транзитных полетов. Запрет будет действовать «до особого указания», сообщает Росавиация.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на суда в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары «оборонительными действиями». Обстрел велся с боевых кораблей, подлодок и истребителей, его целью были склады боеприпасов, пусковые установки и радары противовоздушной обороны.

Представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» заявил, что удары не повлияют на атаки, и они продолжатся. О пострадавших или погибших в результате ударов неизвестно.

Россия после нанесения ударов потребовала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны, которые нанесли удар, «пытались подвести под свои действия международную правовую основу», но эта попытка «не увенчалась успехом».

В середине ноября йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран.

В середине декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции «Страж процветания», целью которой он назвал обеспечение безопасности судоходства в Красном море после «безрассудных нападений йеменских хуситов».

Подробнее об атаке на позиции хуситов в Йемене

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на морские суда. Главное

Подробнее об атаке на позиции хуситов в Йемене

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на морские суда. Главное