Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на ситуации, когда «перечеркивают» традиционные ценности. Об этом он заявил на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры, комментируя Насти Ивлеевой.

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто‑то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — сказал Володин, выступая перед работниками прокуратуры.

В своем заявлении Вячеслав Володин процитировал певца Филиппа Киркорова. 26 декабря — через несколько дней после «почти голой» вечеринки — он опубликовал извинения за то, что принимал участие в мероприятии. В частности, Киркоров заявил, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий», а поняв, быстро ушел.

Несмотря на «покаянное видео» Киркорова убрали из новогодних шоу на российских телеканалах, с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», а также вырезали часть фрагментов с ним из новогоднего выпуска программы «Маска» на НТВ. Певец обещал пожертвовать свой гонорар за участие в «Новогодней Маске» пострадавшим при Белгорода.

12 января стало известно, что певец перевел пять миллионов рублей белгородскому фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица». В руководстве фонда сообщили, что помещение центра пострадало во время обстрела 30 декабря.