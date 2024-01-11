Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Есть пострадавшие

Поздно вечером 10 января российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По предварительным данным, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по Киевскому району города. Пострадали не менее девяти человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по гражданскому объекту. По его словам, велика вероятность жертв среди находившихся в этом объекте людей. «На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения зданий», — заявил Терехов.

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно обстреливают Харьков.

Последствия одного из таких обстрелов

Горящие квартиры, уничтоженные автомобили и дым над городом — вот как выглядят Киев и Харьков после российского ракетного удара Шестьсот семьдесят восьмой день войны. Фотографии

Последствия одного из таких обстрелов

Горящие квартиры, уничтоженные автомобили и дым над городом — вот как выглядят Киев и Харьков после российского ракетного удара Шестьсот семьдесят восьмой день войны. Фотографии