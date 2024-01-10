В Бурятии (там узаконили убийство бездомных животных) усыпили 18 собак из крупнейшего частного приюта

Сотрудники управления ветеринарии Бурятии убили 18 собак, которые жили в крупнейшем в Улан-Удэ частном приюте «Ананда». Об этом «Медиазоне» рассказал директор приюта Вячеслав Самбуев.

По его словам, чиновники не предупредили руководство приюта о своем визите, а собак убили путем эвтаназии. При этом директор подчеркнул, что не смог лично наблюдать за умерщвлением каждой собаки. Убитые животные «либо болели, либо были истощенные» и юридически считались муниципальной собственностью, добавил Самбуев.

«Сейчас [сотрудники управления ветеринарии] позвонили, разрешили переписать на физлиц всех оставшихся собак — это 1800-1900 особей, — сказал директор „Ананды“. — Желающие нашлись. Эвтаназию остановили. Процесс [оформления] займет около недели, может быть, дней десять. За это время усыплять не должны».

Учредительница фонда «Собака Счастья» Евгения Ширяева заявила, что убитые собаки проходили лечение и некоторые из них уже выздоравливали. По ее словам, при эвтаназии собак присутствовал глава управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев. Пресс-служба ведомства отказалась комментировать случившееся в приюте, а в приемной Дармаева «Медиазоне» заявили, что чиновник «на совещании».

В конце 2023 года несколько российских регионов разрешили убивать бездомных собак вскоре после отлова. Первыми такой закон приняли власти Бурятии. «Новая газета. Европа» писала, что администрация Улан-Удэ заключила контракты на отлов и умервщление бездомных животных с ООО «ЦАСС», которую зоозащитники обвиняли в незаконном убийстве собак.

После принятия закона зоозащитники и волонтеры Бурятии организовали эвакуацию собак из республики в пока еще безопасные регионы. Они также пытаются добиться отмены нового закона. 16 января Верховный суд республики рассмотрит их иск к главе региона Алексею Цыденову и Народному хуралу.

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Волонтеры из Бурятии спасают бездомных собак. Они отправляют их в другие регионы России В республике принят закон об убийстве животных вскоре после их отлова