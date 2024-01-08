Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год. Сделка позволит избежать остановки работы правительства

Представители Республиканской и Демократической партий в конгрессе США достигли соглашения по вопросу финансирования работы федерального правительства в 2024 году. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«Двухпартийный механизм финансирования, который согласовали лидеры в конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную остановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты», — заявил Байден. По его словам, бюджет, который предусмотрен согласованным механизмом финансирования, отвечает запросам Белого дома.

Президент США призвал республиканцев в конгрессе «сделать свою работу, перестать угрожать шатдауном (остановкой работы органов власти — прим. „Медузы“) и исполнить обязательство по финансированию важнейших приоритетов внутренней национальной безопасности».

Информацию о заключении сделки подтвердили спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и лидер большинства в сенате, демократ Чак Шумер. По их словам, соглашением устанавливает общий уровень расходов в 1,59 триллиона долларов, включая 886 миллиарда долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на другие расходы.

Reuters отмечает, что механизм финансирования был согласован в преддверии двух крайних сроков, когда у правительства США закончится финансирование, — 19 января и 2 февраля.

Комитеты по ассигнованиям палаты представителей и сената США не могли согласовать ежегодные законопроекты, которые необходимы для финансирования правительства в 2024 году. Это произошло на фоне разногласий между демократами и республиканцами по поводу расходов.

В ноябре 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном продолжении финансирования федерального правительства. Он предусматривает, что на первом этапе до 19 января 2024 года деньги выделят ведомствам, отвечающим за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья, а остальные расходные статьи профинансируют до 2 февраля. При этом расходы на помощь Израилю и Украине во временный бюджет не вошли.

Администрация Байдена неоднократно отмечала, что уже выделенные деньги на поддержку Украины практически закончились. Байден просил конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, в том числе более 60 миллиардов на помощь Украине, однако конгрессмены не поддержали предложение.

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