«Когда случилась такая ситуация, мы подсуетились». За «Оренбург» будет играть футболист из Чили, обвиняемый в попытке убийства

Футбольный клуб «Оренбург» Российской премьер-лиги договорился о трансфере 19-летнего полузащитника Хорди Томпсона из чилийской команды «Коло-Коло». Об этом 3 января заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин. По его словам, арендное соглашение с правом выкупа будет действовать до конца сезона.

В начале ноября 2023 года Томпсона арестовали по обвинению в избиении и попытке убийства своей девушки, сообщала чилийская газета La Nacion. Тогда же «Коло-Коло» отстранил футболиста на неопределенный срок. Через неделю игрока освободили под залог 100 миллионов песо (около 100 тысяч евро).

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с изданием Sport24 заявил, что его не смущает ситуация с обвинениями в адрес футболиста и клуб использовал ее в свою пользу.

Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Как отмечала La Nacion, 19-летний футболист пытался добиться снижения суммы залога в суде, чтобы иметь возможность покинуть Чили. Однако апелляцию отклонили. Следующее слушание по делу футболиста назначено на 9 января.