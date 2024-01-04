В Москве около 20 домов остались без света и тепла после пожара на подстанции

На северо-востоке Москвы на Высоковольтном проезде загорелась трансформаторная подстанция, сообщают РИА Новости.

Сообщение о пожаре поступило около 6 часов утра. Жителей, как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, переключают на резервную схему электроснабжения.

По данным телеграм-канала Baza, в результате пожара без света и тепла остались более 20 домов в районах Отрадное, Бибирево, а также Северное и Южное Медведково.

Ночь с 3 на 4 января в Москве, как отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, стала самой холодной с начала зимы — температура опустилась до минус 27,1 градуса.