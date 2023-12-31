В Таиланде катер с российскими туристами врезался в скалы. Погибла пятилетняя девочка

Гражданка России погибла и шесть россиян получили травмы различной степени тяжести из-за того, что туристический катер столкнулся со скалами в районе острова Майтон в таиландской провинции Пхукет.

Как сообщил ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, катер с туристами столкнулся со скалами днем 31 декабря, около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Пострадавших госпитализировали. В разговоре с РИА Новости Соснов отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По данным таиландской газеты Khao Phuket при крушении катера погибла пятилетняя девочка из России. Российский консул подтвердил РИА Новости эту информацию.

Всего, по сообщениями местных СМИ, пострадали девять человек, в том числе два члена экипажа.