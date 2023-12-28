Власти Тулы потребовали от «Мемориала» освободить офис, который организация занимала более 30 лет

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы потребовал от местного отделения «Мемориала» освободить офис, которым организация пользовалась с 1992 года. Об этом сообщается в телеграм-канале общества «Мемориал».

Согласно требованию тульских властей, «Мемориал» должен покинуть помещение на улице Бундурина в течение 40 дней.

«Тульский Мемориал пользовался этим помещением с 1992 года на условиях безвозмездной аренды. Теперь администрация ссылается на „значительную потребность в нежилых помещениях для муниципальных нужд“», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года администрация Екатеринбурга расторгла договор о предоставлении местному обществу «Мемориал» помещения в центре города, которое организация занимала с 2005 года. Власти города утверждали, что причиной выселения стал долг за аренду помещения — 11 тысяч рублей.

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», а Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении «Международного Мемориала». Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в нарушении закона об «иностранных агентах».

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