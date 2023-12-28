В Якутии пассажирский Ан-24 приземлился на замерзшей реке Колыме

Пассажирский самолет Ан-24 промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка в Якутии и приземлился на замерзшей реке Колыме, сообщает «Интерфакс».

Самолет компании «Полярные авиалинии» выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным издания «Якутск Вечерний», пилоты промахнулись мимо ВПП на 200 метров, сев на берегу реки.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что самолет произвел посадку на песчаную косу реки Колыма.

В результате инцидента никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений. Пассажиров разместили в аэровокзале и гостинице.

Росавиация и транспортная прокуратура назначили проверку по факту произошедшего.

«По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», — сообщили в прокуратуре.