В аэропорту Вильнюса не пустили на рейс гражданина Литвы из-за символики ЧВК Вагнера на рюкзаке. Ему назначили штраф

Гражданину Литвы назначили штраф за демонстрацию символики ЧВК Вагнера в аэропорту Вильнюса. Об этом сообщает Delfi.

Пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис рассказал, что мужчина планировал вылететь в Лондон. Символика ЧВК Вагнера была нашита на рюкзак мужчины.

«Во время проверки документов пограничники доставили его в свое помещение, составили протокол об административном нарушении по 524 ст. (за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики). После составления протокола и всех процедур его отпустят», — рассказал Мишутис.

Представитель «Литовских аэропортов» Тадас Василяускас сообщил, что вещи мужчины осмотрели, никаких угрожающих для авиации вещей у него не было. Однако из-за символики ЧВК Вагнера сотрудники аэропорта вызвали полицию и Службу охраны госграницы.

В марте 2023 года Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию о признании ЧВК Вагнера террористической организацией. В ней говорилось, что участники и наемники ЧВК Вагнера представляют угрозу государственной и общественной безопасности.

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