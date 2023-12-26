Жителя Сахалина приговорили к 15 годам заключения по делу о госизмене и подготовке диверсии

Сахалинский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сахалина, обвиненного в госизмене (статья 275 УК) и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса региона (часть 1 статьи 30; часть 1 статьи 281 УК). Об этом, пишет «Интерфакс», сообщила пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.

По приговору суда первые три года заключения осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 лет — колонии строгого режима. ФСБ не раскрыла имя подсудимого. Известно, что он родился в 1980 году.

По версии ФСБ, сахалинец, «действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова». При задержании у него дома нашли инструкции по изготовлению взрывчатки, компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи, «содержащие большое количество террористического и экстремистского контента», а также «переписку координатором одной из террористических организаций Украины».

«Медиазона» нашла на сайте суда карточку дела с такими же статьями. Суд начал рассматривать его в начале августе и вынес приговор еще 20 декабря.

В июле ФСБ отчиталась о задержании гражданина России 1980 года рождения, который, как утверждалось, готовил теракт на объекте энергосистемы Сахалина и в военном комиссариате. Изначально его обвинили в приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30; часть 1 статьи 205 УК) и госизмене (статья 275 УК).

По оценкам правозащитной организации «Первый отдел», с начала 2023 года в российские суды поступили 63 дела по статье о государственной измене. Еще семь дел возбудили по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК), введенной в 2022 году. Правозащитники называют общую цифру в 70 дел историческим максимумом.

К середине декабря по 37 делам о госизмене уже вынесены приговоры, подсчитали правозащитники. Все они обвинительные. «Первый отдел» отмечал, что зачастую на рассмотрение дела о госизмене с момента его поступления в суд до приговора уходило всего около месяца.