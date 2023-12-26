The Insider: перенаправить арабских беженцев из Беларуси на границу с Финляндией контрабандистам советовали российские силовики

Перенаправление потока мигрантов, ищущих убежище в ЕС, с границы Беларуси и Польши на финско-российскую границу произошло в ноябре под контролем российских силовиков. Об этом пишет The Insider со ссылкой на заявления контрабандистов, оказывающих мигрантам помощь в пересечении границ.

Как рассказал изданию один из контрабандистов, который раньше зарабатывал тем, что отвозил беженцев к польской границе в Беларуси, в начале ноября с ним связались «российские офицеры» и рассказали, что теперь Россия тоже пропускает мигрантов. «Россия начала пропускать мигрантов примерно полтора месяца назад, и мы узнали об этом через офицеров, с которыми у нас есть связи», — заявил контрабандист.

По его словам, он сам довозил людей только до российской части границы, «а дальше о них уже заботятся российские пограничники — дают им велосипеды для пересечения границы в Финляндию».

Другой контрабандист рассказал изданию, что контроль за трафиком мигрантов начинается как только беженцы прилетают в Россию — уже в аэропорту их встречает «некий полковник» и помогает въехать в страну.

О резком наплыве нелегальных мигрантов со стороны России власти Финляндии сообщали с середины ноября. К концу месяца Финляндия закрыла все девять КПП на границе. 14 декабря два из них возобновили работу, однако уже через несколько часов были закрыты вновь, так как количество мигрантов не уменьшилось.

Власти Финляндии обвиняли Россию в том, что она искусственно и намеренно создала миграционный кризис. В Москве эти обвинения отрицали.

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