Турецкий телеканал уволил ведущую, появившуюся в кадре со стаканом Starbucks. Сеть кофеен осуждала атаку ХАМАС на Израиль

Турецкий телеканал TGRT Haber уволил ведущую новостного выпуска Мельтем Гюнай, появившуюся 24 декабря в вечернем эфире со стаканом из сети американских кофеен Starbucks, говорится в заявлении телеканала в его соцсетях.

«У нашего телеканала есть понимание чувств турецкого народа в отношении Газы и мы будем защищать их до конца. Абсолютно невозможно одобрить действие или трансляцию, нарушающие это», — говорится в заявлении TGRT Haber.

Вместе с ведущей был также уволен режиссер эфира. TGRT Haber дополнительно пояснил, что дикторам строго запрещено выступать со скрытой рекламой какой-либо компании.

В начале октября профсоюз Starbucks Workers United опубликовал в своих соцсетях картинку с надписью «Солидарность с Палестиной» и изображением бульдозера, прорывающегося через забор, который отделяет сектор Газа от израильской территории.

Starbucks в ответ подал в суд на профсоюз и выразил «глубочайшее сочувствие» жертвам «неприемлемых террористических актов, эскалации насилия и ненависти против невинных людей в Израиле и секторе Газа».

В соцсетях начали призывать к бойкоту Starbucks. В Турции активисты нападали на кофейни и громили их, а государственная железнодорожная компания TCDD отказалась от продажи продукции Starbucks в вагонах-ресторанах своей сети.