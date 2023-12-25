Путин подписал закон о выплате материнского капитала только тем россиянам, у кого есть гражданство на момент рождения ребенка

Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и лишь в том случае, если у ребенка есть гражданство РФ по рождению. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

В законе отмечается, что жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных частей Запорожской и Херсонской областей материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков получения российского гражданства.

В нынешнем законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» говорится, что на материнский капитал могут претендовать граждане РФ при рождении и усыновлении ребенка, имеющего российское гражданство, независимо от места их жительства. После принятия поправок в закон добавятся еще два условия: ребенок должен иметь гражданство РФ по рождению и российское гражданство у родителей должно быть уже на момент рождения ребенка.

Законопроект на рассмотрение в Госдуму вносила группа депутатов и сенаторов от ЛДПР.

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов пояснял, что принятие закона необходимо для того, чтобы устранить «лазейку» в действующем законодательстве, из-за которой семьи с детьми, получившими при рождении другое гражданство, могут претендовать на материнский капитал после получения российских паспортов.

«Приезжает семья, получает гражданство России. И сегодня эта семья, имея детей, рожденных в другом государстве, даже имеющих гражданство другого государства, претендует на такую поддержку, как материнский капитал. Это представляется несправедливым, потому как идеология, заложенная в программу материнского капитала, была совершенно иная», — говорил Нилов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии РБК отмечал, что нововведение затронет в основном мигрантов. Он объяснял, что раньше на выплату могла претендовать семья, которая оформляла гражданство после рождения ребенка, или пара, в которой гражданин РФ был только отец, а ребенок получал гражданство по его заявлению. По оценке Сафронова, после поправок число претендентом на материнский капитал сократится примерно на 100 тысяч человек.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В 2024 году материнский капитал составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.