На атомном ледоколе «Севморпуть» в Мурманске произошел пожар

В одной из кают атомного контейнеровоза «Севморпуть», стоявшего на причале в Мурманске, вечером 24 декабря произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В 00:01 ночи по московскому времени спасатели сообщили, что ликвидировали пожар. По данным МЧС, никто не пострадал.

В ФГУП «Атомфлот» сообщили агентству ТАСС, что пожар не угрожал реакторной установке и системам жизнеобеспечения судна.

«Севморпуть» — единственное в мире ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построили в 1988 году на Керченском судостроительном заводе «Залив».