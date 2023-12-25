ХАМАС заявил, что в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 70 человек. ЦАХАЛ проверяет эту информацию

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное террористическому движению ХАМАС, заявило, что Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. Ведомство утверждает, что в результате удара погибли как минимум 70 человек, сообщают BBC News и The Guardian.

Представитель министерства Ашраф Аль-Кудра заявил, что число погибших может возрасти. Он утверждает, что в результате удара был разрушен густонаселенный жилой квартал.

По предварительным данным, удар был нанесен вечером 24 декабря.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что израильские военные изучают информацию об ударе. По его словам, «несмотря на проблемы, создаваемые террористами ХАМАС, действующими в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ привержен соблюдению международного права, включая принятие практических шагов для минимизации ущерба гражданскому населению».

The Guardian напоминает, что Аль-Магази и ранее подвергался ударам. В ноябре Минздрав Газы утверждал, что в результате одного из ударов погибли более 30 человек.

После начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли, как утверждает подконтрольный боевикам Минздрав, более 20 тысяч человек.

The New York Times, изучив фото- и видеоматериалы первых шести недель войны, пришла к выводу, что израильская армия регулярно использовала одни из самых мощных бомб в районах, которые называли безопасными для гражданского населения. В ответ в ЦАХАЛ заявили, что приоритет Израиля — уничтожение ХАМАС. Армия обороны Израиля добавила, что «принимает возможные меры, чтобы снизить ущерб для гражданского населения».

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