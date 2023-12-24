В Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в нападениях на дворников

В Санкт-Петербурге задержали двоих 16-летних подростков, подозреваемых в нескольких нападениях на дворников. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полиции заявили, что в декабре 2023 году сотрудники Центра «Э» нашли в интернете видеозаписи, «на которых совершают нападения на граждан». По данным МВД, подростки совершили пять нападения с 15 по 20 декабря.

Все пострадавшие, как подчеркнули в полиции, работают дворниками — две женщины и трое мужчин. «Кроме одной женщины, остальные потерпевшие — граждане государств ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (статье 213 УК РФ).

По информации «Фонтанки», задержан также 14-летний восьмиклассник. Издание утверждает, что подростки нападали на дворников из Узбекистана и Таджикистана, которым распыляли в лицо газовый баллончик, после чего избивали. Нападавшие публиковали видео нападений в телеграм-канале.

Дома у задержанных нашли два газовых баллончика и «пусковое трехзарядное устройство, на каждом из зарядов черным маркером был нанесен символ свастики». «Фонтанка» утверждает, что подростки «долго обсуждали миграционный вопрос, а затем решили, что называется, перейти к действиям» и «руководствовались таким понятием как „слабо“».