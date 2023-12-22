Армия обороны Израиля в ходе войны в Газе регулярно использовала одни из своих самых мощных бомб в районах, которые называли безопасными для гражданского населения. К такому выводу пришло издание The New York Times на основании изучения фото- и видеоматериалов первых шести недель войны.

The New York Times обнаружила в южной части сектора Газа, куда Израиль с начала войны приказывал мирным жителям эвакуироваться, как минимум 208 воронок диаметром около 12 метров — такие воронки могут оставлять только мощные примерно 900-килограммовые бомбы (2000 фунтов), отмечает NYT.

«Результаты [расследования] показывают, что 2000-фунтовые бомбы представляли собой повсеместную угрозу для мирных жителей, которые искали убежища на юге Газы», — заключает газета.

В ЦАХАЛ изданию заявили, что приоритетом Израиля является уничтожение ХАМАС, а «вопросы такого рода будут изучены на более позднем этапе». Армия обороны Израиля добавила, что «принимает возможные меры, чтобы снизить ущерб для гражданского населения».

С начала войны в Газе, по данным Минздрава региона, подотчетного ХАМАС, погибли более 20 тысяч человек. В ООН и международных правозащитных организациях заявляли, что считают оценки палестинской стороны близкими к действительности.

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