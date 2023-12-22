СК начал проверку из-за видео, где подростки со словами «Кто чушпан?» избивают сверстника под музыку из «Слова пацана»

Управление Следственного комитета по Приморскому краю сообщило, что начало проверку по статье о хулиганстве после того, как в местных телеграм-каналах и соцсетях появилось видео, где школьники избивают сверстника под музыку из сериала «Слово пацана».

Видео начали распространять в приморских телеграм-каналах и соцсетях 21 декабря. Запись начинается кадром, в котором подросток в расстегнутой куртке стоит на коленях на снегу. Голос со стороны спрашивает его: «Кто ?». Он отвечает: «Я чушпан». В следующем кадре этот же подросток стоит в углу в помещении, а вокруг него стоят несколько сверстников, один из них начинает его бить. На видео наложена песня «Пыяла» группы «Аигел» из сериала «Слово пацана».

Ролик, в частности, опубликован в телеграм-канале по защите семьи Ольги Баранец. «Полезный сериал, очень. Прямо вот нужный нашему обществу. Идеологии нет. Желания воспитывать адекватных юных граждан тоже нет, очевидно», — говорится в подписи к ролику.

Внимание. На записи показана сцена насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите ее.

В СК сообщили, что установили личности 14-летних школьников, причастных к случившемуся (их имена не называются). С подростками работают сотрудники комитета. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавили в СК.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый режиссером Жорой Крыжовником по книге Роберта Гараева о подростковых бандах конца 1980-х годов в Казани, вышел в онлайн-кинотеатрах в начале ноябре.

После этого дискуссии о влиянии сериала на подростков и романтизации насилия начались как в обществе, так и во власти. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане просила запретить сериал. Об этом же просила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, отправившая жалобы в СК и Роскомнадзор. Ведомство нарушений в сериале не нашло.

Перед выходом заключительной серии создатели «Слово пацана» рассказали, что решили «закончить эту историю иначе» и пересняли финальные эпизоды, когда сериал уже вышел в онлайн-кинотеатрах, получив на это дополнительное финансирование.

Одним из заглавных треков сериала стала песня электронного дуэта «Аигел» «Пыяла», которая в начале декабря попала в топы стримингов и тиктока.

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