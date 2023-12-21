Российские войска в ночь на 21 декабря атаковали Украину 35 беспилотниками типа «Шахед». Как утверждают Воздушные силы ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона.

Системы ПВО работали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

В Киевской области из-за попадания беспилотника разрушен склад, произошел пожар на площади 1500 квадратных метров, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. Также повреждены здания гражданского предприятия, добавили в офисе генпрокурора Украины. Как уточнил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко, выбиты окна и повреждены стены четырехэтажного здания и двух складских помещений, расположенных рядом. Повреждены восемь автомобилей.

В Николаевской области обломки из-за падения обломков сбитого беспилотника поврежден склад агропредприятия, никто не пострадал, сообщает командование Сил обороны юга Украины.

В Полтавской области обломки предположительно российского дрона упали на жилой дом в Миргородском районе, заявил глава областной администрации Филипп Пронин. По его словам, никто не пострадал.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты на территории Суражского района. По словам губернатора, силы ПВО уничтожили дрон. Пострадавших и разрушений нет, добавил Богомаз. В Минобороны РФ это не комментировали.

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