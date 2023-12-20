В работе крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» произошел новый сбой, сообщает УНИАН со ссылкой на соцсети компании.

Пользователи начали сообщать о сбоях в работе и отсутствии некоторых услуг утром 20 декабря в комментариях к посту «Киевстара» о возобновлении работы приложения оператора. В частности, об отсутствии мобильной связи писали пользователи из Львова, Николаева и Киевской области, отмечает РБК-Украина.

Позднее информацию о сбое подтвердили в самом «Киевстаре». По данным оператора, проблемы со связью наблюдаются в ряде городов на западе и юге Украины.

«Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов», — добавила пресс-служба оператора.

12 декабря в работе «Киевстара» произошел масштабный сбой в результате хакерской атаки. По всей Украине наблюдались проблемы со связью и интернетом. На восстановление работы базовых сервисов оператору потребовалось несколько дней.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка «Солнцепек», которую прокремлевские СМИ называли российской. Хакеры заявляли, что «Киевстар» обеспечивает связью ВСУ, государственные органы и силовые структуры Украины. Служба безопасности Украины утверждала, что «Солнцепек» — на самом деле «псевдохакерская группировка» и подразделение ГРУ, «которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности».