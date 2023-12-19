The Bell: две компании Евгения Пригожина сменили гендиректора. Им стал петербургский частный детектив

Компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которыми владел погибший основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сменили гендиректора. Теперь им значится 53-летний петербуржец Владислав Писаренко, обратило внимание издание The Bell.

Согласно открытым данным, которые изучили журналисты, как минимум до 2021 года Писаренко значился заместителем генерального директора детективного агентства «Ваш Детектив». Его основатель — Дмитрий Ефимов, у которого есть медали ФСБ и ФСИН «За отличие в военной службе».

На сайте агентства в описании говорится, что оно обладает «обширными связями в различных структурах исполнительной власти», в том числе в МВД, ФСБ, таможенной службе, Следственном комитете, прокуратуре и других. Сам Писаренко в своих соцсетях написал: «Решаю и создаю проблемы». На вопросы журналистов он не ответил.

«Холдинг „Конкорд“» связывали с бизнесом Евгения Пригожина по поставкам питания. «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» — два небольших юрлица, однако в отличие других десятков фирм, связанных с Пригожиным, они были оформлены непосредственно на бизнесмена. С 30 ноября 2023 года доверительным управляющим в обеих компаниях значится сын создателя ЧВК Вагнера Павел Пригожин.

В октябре «Коммерсант» сообщал, что обеспечением питания сотрудников Минобороны РФ вместо «Конкорда» Евгения Пригожина займется RBE Group Андрея Шокина.

В конце июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, завершившийся на следующий день. После этого Пригожин «ушел» в Беларусь, а российские власти продолжили заключать различные контракты со структурами Пригожина. Так, в начале августа «Агентство» писало, что фирмы Пригожина заключили госконтрактов не менее чем на два миллиарда рублей.

23 августа, спустя два месяца после мятежа, частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер).

В ноябре появилась информация о том, что ЧВК Вагнера возобновила набор бойцов, однако теперь группа стала подразделением Росгвардии, которым руководит сын и единственный наследник Пригожина Павел.

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Евгений Пригожин «уходит» в Беларусь. Но в Петербурге он оставляет целую империю — медиа, «ЧВК Вагнер Центр» и рестораны Издание «Бумага» рассказывает, что сейчас с этими активами

Подробнее о компаниях Пригожина

Евгений Пригожин «уходит» в Беларусь. Но в Петербурге он оставляет целую империю — медиа, «ЧВК Вагнер Центр» и рестораны Издание «Бумага» рассказывает, что сейчас с этими активами