Омский суд дал шесть с половиной лет мобилизованному, который после обвинений в дезертирстве пытался переплыть реку, чтобы сбежать

Омский гарнизонный военный суд приговорил к шести с половиной годам колонии мобилизованного Максима Вихорева, который пытался дезертировать, а потом сбежать из-под ареста. Как пишет «Медиазона», это первое дело по статье о побеге из-под стражи, которое поступило в военный суд с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По версии следствия, Вихорев в феврале 2023 года самовольно оставил воинскую часть в Омске. В июле он был задержан, а затем сбежал из-под конвоя. Его снова задержали, когда он пытался пересечь реку вплавь.

Вихорева признали виновным по двум статьям УК — дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК) и побеге из-под ареста (часть 1 статьи 313 УК). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Вихорев в суде не признал вину.

Мать Вихорева ранее рассказывала «Медиазоне», что после военной подготовки в январе 2023 года он получил десятидневный отпуск перед отправкой на войну. Он провел это время в деревне под Кемерово у бабушки, и из-за сильных морозов не смог вовремя вернуться в часть, так как транспорт перестал ходить. Несмотря на это, против него завели дело.

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