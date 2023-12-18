Правительственная комиссия одобрила законопроект, запрещающий переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, запрещающие физическим лицам переводить за один раз более 100 тысяч рублей (или эквивалента в иностранной валюте) без открытия банковского счета, пишет РБК.

Поправки были разработаны Росфинмониторингом и распространяются на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Для тех, кто прошел полную идентификацию личности, разовую сумма перевода предлагается ограничить 600 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте).

«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций», — сказал РБК представитель Росфинмониторинга

По данным РБК, законопроект также поддержали Роскомнадзор, ЦБ и Минфин. В министерстве финансов сообщили, что поправки будут способствовать снижению оттока капитала из страны.

Эксперты, опрошенные РБК, предполагают, что ограничения могут затронуть россиян, которые живут за границей и не могут посетить офис кредитной организации и пройти полную идентификацию. В то же время, отметили собеседники издания, такие клиенты могут разбить перевод на несколько частей, не отправляя за один раз более 100 тысяч рублей.

Денежные переводы без открытия банковского счета могут проводить как банки, так и системы денежных переводов. Такие сервисы, например, есть у «Золотой короны», МТС-банка и QIWI.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и объявления в России мобилизации многие россияне уехали из страны. Некоторые из уехавших продолжают удаленно работать на российские компании, у других могли сохраниться обязательства в России, требующие проводить платежи, например, по ипотечным кредитам.