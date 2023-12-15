Адвокаты Алексея Горинова сообщили, что уже неделю не знают о его местонахождении

Адвокаты московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по делу о «фейках» про российскую армию, уже неделю не знают, где он находится. Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки Горинова.

«В данный момент мы можем сказать, что Алексея нет в ИК-2 Покрова, где его видел адвокат 8 декабря.Сейчас мы предполагаем и надеемся, что Алексей Горинов переведен в больницу, поскольку ему необходимо проводить лечение в условиях стационара. Как только у нас появятся точные данные об этом, сразу сообщим», — говорится в сообщении.

8 декабря защита Горинова сообщала, что состояние здоровья депутата в колонии сильно ухудшилось: «Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал».

После этого российские врачи опубликовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь. С таким же требованием выступили десятки депутатов из разных регионов и городов России.

Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» о российской армии, появившейся в УК вскоре после российского вторжения в Украину. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине»

В ноябре 2023 года стало известно, что на Горинова завели дело по статье об оправдании терроризма из-за его разговоров о войне с другими заключенными.

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