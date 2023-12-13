Роскомнадзор рекомендовал провайдерам блокировать поискового бота от OpenAI в случае рисков «сбора информации об уязвимости ресурсов»

Несколько хостинг-провайдеров получили письмо от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), в котором ведомство рекомендует выявлять и блокировать поискового бота GPTBot от компании OpenAI в случае рисков, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

ГРЧЦ указывает, что провайдеры должны заблокировать бота, если увидят риски «сбора информации об уязвимости ресурсов» или «иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные». Инструкция по блокировке приложена к письму. Список провайдеров, получивших письмо, «Коммерсант» не уточняет.

Гендиректор одного из провайдеров отметил, что ИИ-боты могут применяться не только в мирных целях, но и «служить интересам киберпреступников». По его словам, на базе таких решений уже сейчас создаются инструменты для быстрого взлома, фишинга и работы даркнет-площадок.

Эксперты по кибербезопасности компании Qrator Labs ранее говорили «Коммерсанту», что в ноябре GPTBot стал одним из самых частых «посетителей» сайтов крупных российских компаний.

Сотрудник дежурной смены центра мониторинга и управлению сетью связи общего пользования ГРЧЦ подтвердил «Коммерсанту» отправку письма. В Роскомнадзоре от комментариев отказались.

Среди провайдеров, опрошенных изданием, письмо от ГРЧЦ получили не все.

Поискового бота GPTBot компания OpenAI запустила в августе 2023 года. Он собирает информацию на интернет-страницах для тренировки новых языковых моделей компании и улучшения возможностей искусственного интеллекта.

Вместе с этим компания выпустила для веб-разработчиков инструкцию о том, как ограничить или заблокировать бот, чтобы исключить сайт из сбора данных для обучения.

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