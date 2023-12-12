Zara извинилась за рекламную кампанию с манекенами, в которых пропалестинские активисты увидели сходство с погибшими жителями Газы

Компания Zara отказалась от рекламной кампании своей новой коллекции после протестов пропалестинских активистов, которые усмотрели в изображенных на фотографиях манекенах сходство с телами в Газе, пишет Reuters.

На фотографиях рекламной кампании под названием «The Jacket» модель Zara изображена с манекенами, завернутыми в белую ткань, на фоне потрескавшихся камней и разбитого гипсокартона. На одном из снимков девушка держит на плече манекен, закутанный с головой в белое. На другом изображен манекен без рук.

После этого в инстаграме Zara появились десятки тысяч комментариев, в которых пользователи называли эти изображения «отвратительными» и «позорными» из-за сходства с телами погибших палестинцев в секторе Газа. Многие оставляли в комментариях палестинский флаг и призывали к бойкоту бренда.

В соцсети X (бывший твиттер) также появилось множество постов с хештегом #BoycottZara, а в Великобритании пропалестинские активисты провели акцию протеста перед одним из магазинов Zara.

В британском управлении по рекламным стандартам (ASA) сообщили, что после рекламной кампании Zara получила 110 жалоб от пользователей. В инстаграме, пишет The Mirror, Zara потеряла 150 тысяч подписчиков после публикации рекламной кампании.

В компании заявили, что «сожалеют о недоразумении». Коллекция, как утверждает Zara, была задумана в июле, а отснята в сентябре и представляет собой серию изображений незавершенных скульптур, созданную «с единственной целью продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте». «Но некоторые клиенты почувствовали себя оскорбленными этими изображениями, которые сейчас удалены», — добавили в Zara.

Zara не в первый раз сталкивается с критикой со стороны пропалестинских активистов. В прошлом году они призвали к бойкоту бренда после того, как владелец израильской франшизы Zara провел мероприятие в поддержку ультраправого израильского политика Итамара Бен-Гвира.

В ноябре 2023 года извиняться пришлось также компании Marks&Spencer, которая опубликовала фото горящих в камине рождественских шляп в цветах палестинского флага. В компании сказали, что хотели «игриво показать, что некоторым людям не нравится носить бумажные рождественские шляпы».

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