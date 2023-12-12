ВВС США отчитались о результатах расследования по делу об утечке секретных документов Пентагона

Департамент Военно-воздушных сил США сообщил, что 15 военнослужащих 102-го разведывательного крыла Национальной гвардии были привлечены к дисциплинарной ответственности из-за масштабной утечки секретных документов Пентагона.

В ходе расследования было установлено, что причиной утечки стали предполагаемые действия одного военнослужащего — Джека Тейшейры, которому в июне предъявили обвинение по шести пунктам о хранении и распространении секретных сведений, касающихся национальной обороны.

Однако расследование также показало, что в подразделении, в котором служил Тейшейра, не были предприняты необходимые меры, чтобы не допустить утечки информации. В частности, в пресс-релизе ведомства говорится, что сослуживцы Тейшейры знали, что он занимается поиском секретной информации, но о том, что военный раскрывает эти сведения, им не было известно. Несмотря на это, в ведомстве посчитали, что руководство подразделения не проявило необходимой бдительности.

Кроме того, в ведомстве заявили, что неспособность командиров следить за вверенными им работами, непоследовательность в информировании об инцидентах в сфере безопасности, а также предоставление доступа к секретным данным людям, которые не должны его иметь, и неэффективность применяемых дисциплинарных мер, косвенно поспособствовали утечке.

Среди 15 военных, подвергшихся дисциплинарному наказанию, был командир 102-го разведывательного крыла полковник Шон Райли, которого по итогам расследования отстранили от должности.

Об утечке секретных документов американских военных и разведки, касавшихся в том числе войны в Украине, стало известно весной 2023 года. 13 апреля по этому делу был задержан Джек Тейшейра, который публиковал секретные документы на закрытом сервере в Discord. Эти документы долгое время оставались незамеченными, пока некоторые из них не были повторно опубликованы на других более крупных серверах и платформах. Эта утечка считается одной из крупнейших за последние годы. Тейшейре грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее об утечке

Пользователи Discord продолжают выискивать секретные документы Пентагона — и постят фейки Власти США и руководство платформы ничего не могут с этим поделать

Подробнее об утечке

Пользователи Discord продолжают выискивать секретные документы Пентагона — и постят фейки Власти США и руководство платформы ничего не могут с этим поделать