«Связной» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной», сообщают РИА Новости.

В отношении компании было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен член союза арбитражных управляющих «Авангард» Филипп Ангелевски.

Как пишет агентство, в ходе судебного заседания Ангелевски заявил, что восстановление платежеспособности компании невозможно, однако он отметил, что у «Связного» достаточно имущества для финансирования процедуры банкротства.

Свой отчет управляющий должен представить 4 июня 2024 года.

В июле 2022 года стало известно, что с начала года в отношении «Связного» было подано 79 исков на общую сумму в 14,26 миллиарда рублей от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний и других контрагентов ритейлера.

В марте 2023 года «Связной» подал заявление о банкротстве. Суд признал его обоснованным, а в июне ввел процедуру наблюдения. После этого, как пишет «Коммерсант», по всей России начали закрываться магазины ритейлера. Последние магазины «Связного» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге прекратили работать в начале сентября.