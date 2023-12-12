Суд отказал Зареме Мусаевой в УДО. Прокуратура заявила, что она не признала вину, не записалась в колонии в кружки и «склонна к нападению на представителей органов»

Шалинский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Зареме Мусаевой — матери правозащитника Абубакара Янгулбаева и предполагаемого сооснователя оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева. Об этом сообщает ТАСС.

По версии прокуратуры, которую приводит «Медиазона», Мусаева не изъявляла желания получить профессию в колонии, не вступала в кружки, а также не признала вину. Кроме того, она состоит на профилактическом учете, как лицо, «склонное к нападению на представителей органов».

Защита настаивала, что Мусаева провела в колонии срок, положенный для возможности получить УДО, а доводы колонии о непризнании вины противоречат позиции Верховного суда РФ.

«Ничего, все что ни делается, все к лучшему», — сказала после оглашения решения суда Мусаева, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. Сначала ее отправили в спецприемник, а потом в СИЗО — по делу о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она напала на участкового, который составлял на нее административный протокол. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, она якобы «чуть не лишила [сотрудника полиции] глаза». После похищения Мусаевой Янгулбаевы покинули Россию.

В июле 2023 года суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии по обвинениям в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. В сентябре Верховный суд Чечни сократил срок лишения свободы Мусаевой на полгода и постановил перевести ее в колонию-поселение. Как сообщал «Комитет против пыток», о смягчении приговора просил прокурор — из-за состояния здоровья осужденной.

Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение

Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение