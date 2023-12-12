Социолога Бориса Кагарлицкого оштрафовали на 600 тысяч рублей по делу об «оправдании терроризма». Обвинение требовало пять с половиной лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил социолога и главного редактора онлайн-журнала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма, сообщает Sota.

Кроме того, суд назначил Кагарлицкому два года запрета на администрирование сайтов. Социолога, находившегося в СИЗО с июля 2023 года, освободили в зале суда.

Поводом для дела, по данным адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохина, стал ролик на ютьюб-канале «Рабкора» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Как уточняет «Медиазона», речь идет о видео под названием «Взрывное поздравление кота Мостика, Нервные люди и события, Удары по инфраструктуре». Сейчас оно удалено.

Кагарлицкий на заседании суда в ответ на обвинения в двусмысленности заголовка видео заявил, что у него не было умысла. «Одно дело двусмысленность, другое — умысел. Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно», — сказал социолог.

Дело Кагарлицкого рассматривалось на выездном заседании в Верховном суде Коми в Сыктывкаре. Обвинение требовало для социолога пять с половиной лет лишения свободы и запрета на администрирование сайтов.

«Это противоречит моим принципам, моей репутации. Я жил на свете достаточно долго, я знаю, что законы меняются. Я всегда старался следовать им, быть гражданином, работать на благо своей страны. Я надеюсь на справедливое решение суда», — цитирует последние слова Кагарлицкого перед приговором телеграм-канал журнала «Рабкор».

Борис Кагарлицкий — социолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), политик левых взглядов и главный редактор журнала «Рабкор». В конце июля 2023 года его задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма, с тех пор он находился в СИЗО.

«Рабкор» утверждает, что донос на Кагарлицкого, после которого возбудили дело, написал депутат городской думы Ухты от «Единой России» Леонид Красноперов. Он же выступил на суде свидетелем со стороны обвинения.

Владимир Путин дважды комментировал дело Кагарлицкого. В первый раз вопрос о Кагарлицком ему задал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников на пресс-конференции после саммита «Россия — Африка», во второй раз его спросили о социологе на Валдайском клубе в октябре. Оба раза президент ответил, что не знает, кто это.

В мае 2022 года Минюст признал Кагарлицкого «иноагентом». В начале августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов. «Мемориал» признал Бориса Кагарлицкого политзаключенным.

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