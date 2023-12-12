Бывшего главврача «Матросской тишины» приговорили к семи годам колонии. Его обвинили в незаконном освобождении заключенных

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего главного врача СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко к семи годам колонии общего режима по статьям о превышении должностных полномочий и о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба московских судов.

По версии следствия, Кравченко в 2020 году способствовал освобождению четырех осужденных и четырех арестованных, дав им диагнозы о тяжелых заболеваниях, а также без оснований перевел на больничный режим одного из «авторитетных» заключенных. Следствие утверждает, что Кравченко делал это, чтобы «разгрузить» следственный изолятор и руководствовался «желанием получить от руководства похвалу и поощрение».

Адвокат Кравченко Дмитрий Рощин указывал, что повторного обследования заключенных, в незаконном освобождении которых обвиняли главврача, не проводили. При этом, подчеркнул он, выступивший свидетелем в суде профессор-невролог подтвердил диагноз одного из заключенных.

Обвинение требовало для Кравченко девять лет колонии строгого режима. Сам врач свою вину не признавал и утверждал, что исполнял свой профессиональный долг, спасая жизни, а на размещение заключенных никак влиять не мог.

Начальница Кравченко Галина Тимчук на суде выступила в его защиту, сказав, что он «зарекомендовал себя грамотным руководителем: поднял статус больницы, сплотил коллектив и снизил отток сотрудников».

Правозащитница Анна Каретникова, около восьми лет проработавшая в системе ФСИН, считает, что Кравченко «просто делал свою работу», а от его действий никто не пострадал и корыстного мотива у него не было. «Просто работал врачом, ангелом точно не был. Но убежден был, что медицина (а значит — здоровье и жизнь арестанта) не должна быть зависима от УСБ и ФСБ, и она выше многих оперативных соображений», — писала Каретникова.

Александра Кравченко возглавил филиал санчасти ФСИН, расположенной в «Матросской тишине», в 2019 году. В январе 2022 года Кравченко задержали и отправили в СИЗО. Первоначально его обвинили в получении взяток от заключенных, но корыстный мотив следствию доказать не удалось и обвинение переквалифицировали.