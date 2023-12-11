Суд в Москве отказался заочно арестовать основателя «Тануки»

Тверской районный суд Москвы отказал следователю МВД в заочном аресте основателя сети «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении ущерба путем обмана. Об этом сообщает ТАСС.

С чем связано такое решение, судья Алексей Криворучко не уточнил.

Адвокат бизнесмена Владимир Подолин заявил, что Орлов не скрывался от следствия за границей. По его словам, там он находился по делам бизнеса и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, но повестки он не получал.

В середине ноября сообщалось, что Орлов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. ТАСС пишет, что бизнесмена подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).

Адвокат Орлова утверждал, что дело, по которому проходит ресторатор, возбудили в 2022 году в отношении неустановленных лиц. После этого в офисе Орлова провели обыск, однако сам бизнесмен не был допрошен ни в качестве подозреваемого, ни как свидетель. По словам адвоката, ущерб в 20 миллионов рублей полностью погашен. Эту информацию подтверждал представитель потерпевшей стороны, компании «Промтехноком».

По информации «Коммерсанта», поводом для уголовного дела могли стать долги по арендной плате ООО «Меркурий Фитнес», соучредителем которого выступал Орлов.

В августе 2022 года Александр Орлов продал доли в трех своих российских активах, связанных с брендом «Тануки».

5 декабря Орлов сообщил, что находится в Великобритании. «Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — говорил бизнесмен в беседе с казахской редакцией Forbes.