«Медиазона»: в России впервые за пять лет отменили обвинительный приговор по делу о госизмене

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор предпринимателю из Ярославской области Ровшану Намазову по делу о госизмене (статья 275 УК) и контрабанде (статья 226.1 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, это первый как минимум за пять лет случай, когда обвинительный приговор по госизмене отменили с отправкой дела на пересмотр.

Ярославский областной суд 8 сентября приговорил Намазова к 13 годам колонии строгого режима. Первый апелляционный суд отменил обвинительный приговор 29 ноября. Ранее об этом приговоре не сообщалось.

Решение отменили из-за «существенного нарушения уголовно-процессуального закона».

Намазова обвиняли в госизмене и двух эпизодах контрабанды. «Медиазона» обнаружила, что на «Авито» он продавал двигатели для военной техники и различные детали (клапаны, насосы). Издание отмечает, что некоторые двигатели на снимках — в заводской упаковке, в таких условиях их хранят на складах. Лефортовский районный суд Москвы арестовал Намазова 16 февраля 2022 года.

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