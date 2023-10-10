В Японии оппозиционного депутата исключили из партии за поездку в Россию

Оппозиционная партия «Общество обновления Японии» решила исключить из своего состава депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию. Об этом сообщают телеканал NHK и издание Kyodo News.

В ответ Судзуки сам подал заявление о выходе из партии, которое было принято.

Как поясняют японские СМИ, причиной исключения депутата из партии стало то, что он не сообщил о планах посетить Россию. Kyodo News также уточняет, что в ходе своего визита Судзуки заявил, что уверен в победе России в войне против Украины.

Судзики находился в России с 1 по 3 октября 2023 года. Он стал первым японским депутатом, который посетил РФ с февраля 2022 года. Во время своего визита он встретился, в частности, с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным. О встрече японского депутата с Галузиным сообщал в том числе МИД России.

На встрече с Косачевым Судзуки выразил сожаление в связи с разрушением российско-японских отношений, построенных бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным.

Япония, как и другие страны «Большой семерки», поддерживает Украину и вводит против России санкции из-за вторжения. В мае 2023 года Токио расширил санкционные списки, включив в них военное командование РФ, чиновников из аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также российские компании.