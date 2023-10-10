Армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля приступила к крупномасштабной операции по нанесению ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter).

Военная авиация, заявили в ЦАХАЛ, нанесла удары по целям, связанным с ХАМАС, на всей территории сектора Газа. Среди этих целей — склад оружия, база боевиков и командный центр в Западной Джабалии.

Помимо этого в ночь на 10 октября израильские спецслужбы провели рейды в Иудее и Самарии, в ходе которых были задержаны около 40 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия обороны Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. Источники сообщали, что ЦАХАЛ готовит и наземную операцию.

По данным на утро 10 октября, у властей Израиля были данные о 900 погибших и 2400 раненых в результате нападения боевиков ХАМАС. Палестинская сторона сообщала о 700 погибших в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа и 3,8 тысячи раненых.

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