ХАМАС заявил, что единственный КПП между сектором Газа и Египтом разрушен ударом израильской авиации

Единственный контрольно-пропускной пункт между сектором Газа и Египтом разрушен, заявил Эйяд аль-Бозом, представитель «министерства внутренних дел» в правительстве ХАМАС.

CNN сообщает со ссылкой на аль-Бозома, что израильские военные самолеты нанесли удар по КПП «Рафах», после чего сотрудники КПП с египетской стороны предложили работающим на нем людям «немедленно эвакуироваться из-за угрозы ударов».

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар в районе города Рафах, в том числе по подземному тоннелю, используемому для контрабанды оружия. В сообщении военных об атаке на КПП не сообщается.

Утром 10 октября представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт рекомендовал жителям Газы покинуть сектор через КПП «Рафах», однако вскоре он уточнил, что сегодня пункт не работает.

Позднее газета «Гаарец» со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщила, что египетские власти закрыли «Рафах», поскольку удары Израиля по сектору Газа представляют угрозу для сотрудников КПП и мирных жителей.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, убивая людей и захватывая заложников. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить массированные удары по сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС.

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