Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте»

«ВКонтакте» объявила о назначении Артемия Лебедева на пост директора по дизайну соцсети.

«В новой должности он будет управлять дизайном продуктов „ВКонтакте“, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети», — сообщается в пресс-релизе.

Артемий Лебедев еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ попал под санкции Украины за «деятельность, направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности». В марте 2023 года он стал в Украине фигурантом уголовного дела об оправдании войны и отрицании вооруженной агрессии России за репортаж с занятой российскими войсками Запорожской АЭС.

В октябре Лебедев рассказал о своей поездке в Чечню и встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым. Лебедев сообщил, что он занял второе место на конкурсе по разработке мастер-плана Грозного. «Я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно», — добавил Лебедев.