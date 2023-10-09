Израильское издание «Валла»: Нетаниягу предупредил Байдена, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 8 октября сообщил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС. Об этом сообщает израильское издание «Валла» со ссылкой на источники в Израиле и США.

Нетаниягу заявил, что на Ближнем Востоке нельзя быть слабым и Израилю придется ответить «на силу большей силой». Нетаниягу сказал, что также готовится к тому, что могут начаться боевые действия на севере Израиля.

Байден спросил у премьера Израиля о заложниках, схваченных боевиками ХАМАС (речь может идти о более чем 100 людях). Нетаниягу ответил, что власти не собираются вести какие-либо переговоры. «Никаких переговоров — мы должны войти», — сказал глава правительства Израиля.

Источник «Валлы» в США, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Байден не пытался убедить Нетаниягу не начинать наземную операцию в секторе Газа. «Мы не пытаемся переубедить израильтян, потому что поддерживаем право Израиля на самооборону. Мы считаем что для израильтян этот вопрос уже закрыт», — сказал источник.

В администрации президента США и канцелярии премьер-министра Израиля не ответили на запрос журналистов.

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