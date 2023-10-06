Правительство РФ смягчило запрет на экспорт топлива

Правительство РФ смягчило запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% своей продукции, пишет «Интерфакс».

Для предотвращения возможного «серого» экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Также правительство решило увеличить с 9,5% до 12% продажи дизеля и с 13% до 15% продажи бензина 5-го класса на бирже. Это позволит «независимым АЗС приобретать [топливо] по рыночным ценам» и снизит риски монопольного ценообразования». «Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, кабинет министров принял решение восстановить с 1 октября коэффициент топливного демпфера, который в сентябре был снижен с 1 до 0,5.

Демпфер — механизм, который должен выравнивать для нефтяников доходность от продаж топлива на внутреннем и внешнем рынках и предотвращать ситуацию, при которой на экспорт направляется настолько большой объем, что внутри страны возникает дефицит.

Упрощенно демпфер работает так: если за рубежом топливо стоит дороже, чем в РФ, то государство доплачивает бизнесу за поставки на внутренний рынок, если дешевле — то, напротив, бизнес направляет в бюджет больше средств от продаж внутри страны. Стоимость топлива для внутреннего рынка, исходя из которой рассчитывалась разница с экспортной ценой, устанавливает правительство РФ. На 2023 год она была определена на уровне 56,9 тысячи рублей за тонну бензина и 55,2 тысячи — за тонну дизеля. В периоды более высокой экспортной стоимости топлива нефтяникам компенсируется примерно две трети разницы со внутренней ценой, в периоды, когда цена на внутреннем рынке выше, — примерно такая же пропорция разницы направляется нефтяниками в бюджет.

Как отмечает The Bell, пока не ясно, как возврат к демпферу соотносится с тем, что президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что дефицит бюджета в 2023 году не превысит 1% ВВП.

Ограничения на экспорт бензина и дизеля были введены в России 21 сентября «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По данным Росстата, с 1 января по 20 августа 2023 года средняя цена на бензин на АЗС в России выросла на 3,35 рубля до 54,3 рубля. «Агентство» отмечало, что это нынешний скачок цен на топливо может стать одним из самых сильных за последние 10 лет.

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