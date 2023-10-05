В Комсомольске-на-Амуре задержали двух подростков по подозрению в подготовке взрыва на газопроводе

Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре двух местных жителей, подозреваемых в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По данным издания, одному задержанному 17 лет, второму — 18. Их подозревают в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30; часть 1 статьи 205 УК РФ).

Источник утверждает, что подростки якобы готовились устроить взрыв на газопроводе под Комсомольском-на-Амуре. Там проходит ветка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Кроме того, молодым людям вменяется приготовление к подрыву оборудования сотовой связи.

По словам собеседника газеты, за выполнение задания задержанным обещали по 100 тысяч рублей.

Задержанных отправили в СИЗО, пишет «Коммерсант». Официально о задержанных молодых людей не сообщалось.